Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергетических объектов в трех областях

Согласно данным, речь идет об объектах в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Указывается, что также были повреждены объекты на подконтрольных Украине частях Херсонской области и Донецкой народной республики.

Сообщается, что в результате повреждений отключались линии электропередачи, были обесточены подстанции, выключалось оборудование, нарушалось железнодорожное сообщение.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с НСН отметил, что энергетика Украины держится за счет атомных электростанций (АЭС), мини-генераторов, солнечных панелей, а также электроэнергии, которую напрямую поставляют ряд стран, передает «Радиоточка НСН».

