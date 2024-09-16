Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергетических объектов в трех областях
Энергетические объекты повреждены в трех областях Украины после взрывов, которые произошли за прошедшие сутки. Об этом сообщило министерство энергетики страны в своем Telegram-канале.
Согласно данным, речь идет об объектах в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Указывается, что также были повреждены объекты на подконтрольных Украине частях Херсонской области и Донецкой народной республики.
Сообщается, что в результате повреждений отключались линии электропередачи, были обесточены подстанции, выключалось оборудование, нарушалось железнодорожное сообщение.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с НСН отметил, что энергетика Украины держится за счет атомных электростанций (АЭС), мини-генераторов, солнечных панелей, а также электроэнергии, которую напрямую поставляют ряд стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru