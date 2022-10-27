Минбороны РФ заявило об уничтожении оборонного завода на Украине
Вооруженные силы России уничтожили оборонное предприятие на Украине в районе города Павлоград Днепропетровской области. Как сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков, завод производил для Вооруженных сил Украины твёрдое ракетное топливо, взрывчатку и порох.
По сведениям Минобороны, российские войска сумели сорвать наступление на николаево-криворожском направлении на стыке Херсонской и Николаевской областей. В результате отражения атаки ВСУ потеряли более 60 человек, уничтожено также шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.
Кроме того, по данным Конашенкова, пресечена попытка наступательных действий ВСУ в направлении на Лиман (до 2016 года Красный Лиман). Там потери украинской стороны превысили 120 бойцов, уничтожен также три танка, четыре боевые бронированные машины. В Запорожской области ВС РФ сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ситуация на Херсонском направлении «меняется в неприятную сторону» для Киева.
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