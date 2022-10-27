Минбороны РФ заявило об уничтожении оборонного завода на Украине

Кроме того, по данным Конашенкова, пресечена попытка наступательных действий ВСУ в направлении на Лиман (до 2016 года Красный Лиман). Там потери украинской стороны превысили 120 бойцов, уничтожен также три танка, четыре боевые бронированные машины. В Запорожской области ВС РФ сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ситуация на Херсонском направлении «меняется в неприятную сторону» для Киева.

