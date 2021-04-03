В ЛНР сообщили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков

Украинские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в Донбассе шесть раз за сутки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представительство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что украинские силовики обстреляли из артиллерийских орудий, минометов и гранатометов подконтрольные ЛНР населенные пункты Голубовское, Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое.

Данные о разрушениях и пострадавших из числа мирного населения уточняются.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелДонбассВойна В ДонбассеУкраинаЛНР
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