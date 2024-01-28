Military TV: украинская ПВО не смогла перехватить ни одной ракеты X-22
Поставленные Украине западные системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной российской ракеты X-22, сообщил YouTube-канал Military TV.
Издание напомнило, что Украина получила от западных партнеров Patriot, NASAMS и другие системы противовоздушной обороны.
«Эти системы не могут противостоять угрозам со стороны X-22», - говорится в ролике.
Отмечается, что модернизированная версия ракеты Х-22 движется со скоростью в 4,6 маха. Аналитики подчеркнули, что российская ракета стала настоящим испытанием для украинской ПВО.
Минобороны России 24 января сообщило о перехвате двух украинских ракет «Точка-У», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru