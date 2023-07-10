МИД заявил о попытке ВСУ уничтожить Крымский мост

«Обстрел стал очередной попыткой ВСУ уничтожить этот объект критически важной гражданской инфраструктуры», - сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные действия были бы невозможны без финансовой и технической поддержки Украины со стороны западной коалиции.

Украинская армия 22 июня нанесла удар по Чонгарскому мосту в Херсонской области. 3 июля движение по переправе возобновили, передает «Радиоточка НСН».

