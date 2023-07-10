МИД заявил о попытке ВСУ уничтожить Крымский мост
Во время обстрела российской территории 9 июля одна из украинских ракет была нацелена на Крымский мост. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«Обстрел стал очередной попыткой ВСУ уничтожить этот объект критически важной гражданской инфраструктуры», - сказано в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные действия были бы невозможны без финансовой и технической поддержки Украины со стороны западной коалиции.
Украинская армия 22 июня нанесла удар по Чонгарскому мосту в Херсонской области. 3 июля движение по переправе возобновили, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД заявил о попытке ВСУ уничтожить Крымский мост
- На Украине призвали Германию не блокировать заявку страны на вступление в НАТО
- Туристку из России унесло течением реки в Абхазии
- В горах Северной Осетии трое туристов сорвались со склона
- Порошенко раскритиковал модель безопасности для Украины
- Reuters: курс биткоина может достичь $120 тысяч
- Spectator: Байден признал тяжелое положение ВСУ решением отправить кассетные боеприпасы
- На юге Москвы загорелся металлический ангар
- Российские автодилеры призвали отсрочить повышение утильсбора на машины
- Соцсеть Threads «пробила» 100 млн пользователей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru