МИД заявил о попытке ВСУ уничтожить Крымский мост

Во время обстрела российской территории 9 июля одна из украинских ракет была нацелена на Крымский мост. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ.

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«Обстрел стал очередной попыткой ВСУ уничтожить этот объект критически важной гражданской инфраструктуры», - сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные действия были бы невозможны без финансовой и технической поддержки Украины со стороны западной коалиции.

Украинская армия 22 июня нанесла удар по Чонгарскому мосту в Херсонской области. 3 июля движение по переправе возобновили, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крымский МостМИД РФУкраина

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