СМИ: под Энергодаром подорвали опору автомобильного моста

В районе города Энергодар в Запорожской области подорвана опора автомобильного моста, сообщает Telegram-канал Baza.

СМИ сообщают о взрыве моста в Воронежской области

По информации издания, взрыв прогремел 24 июня у села Балки. Одна из пяти опор оказалась сильно повреждена.

На двух опорах обнаружили несработавшие взрывные устройства с детонаторами.

В Херсонской области 25 июня начали восстанавливать Чонгарский мост, заявил врио главы региона Владимир Сальдо. Переправа была повреждена в результате обстрела ВСУ, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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