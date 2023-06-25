СМИ: под Энергодаром подорвали опору автомобильного моста
25 июня 202318:08
В районе города Энергодар в Запорожской области подорвана опора автомобильного моста, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, взрыв прогремел 24 июня у села Балки. Одна из пяти опор оказалась сильно повреждена.
На двух опорах обнаружили несработавшие взрывные устройства с детонаторами.
В Херсонской области 25 июня начали восстанавливать Чонгарский мост, заявил врио главы региона Владимир Сальдо. Переправа была повреждена в результате обстрела ВСУ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru