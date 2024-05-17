МИД Украины возобновит оказание консульских услуг мужчинам 18-60 лет с 18 мая

МИД Украины вновь начнет оказывать консульские услуги мужчинам в возрасте 18-60 лет с 18 мая. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

В Минобороны Украины призвали мобилизовать всю страну

Отмечается, что заявителям необходимо иметь при себе документы воинского учета в электронном или бумажном виде. При этом в министерстве отметили, что в бумажном виде документы можно предъявить лишь до начала работы электронного кабинета призывника.

Также в министерстве подчеркнули, что была проведена совместная работа с Минобороны Украины по обновлению данных воинского учета.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал позволяющий мобилизацию заключенных в ряды ВСУ закон.

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ФОТО: РИА Новости
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