МИД Украины возобновит оказание консульских услуг мужчинам 18-60 лет с 18 мая

Отмечается, что заявителям необходимо иметь при себе документы воинского учета в электронном или бумажном виде. При этом в министерстве отметили, что в бумажном виде документы можно предъявить лишь до начала работы электронного кабинета призывника.

Также в министерстве подчеркнули, что была проведена совместная работа с Минобороны Украины по обновлению данных воинского учета.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал позволяющий мобилизацию заключенных в ряды ВСУ закон.

