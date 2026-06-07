МИД Украины: Россиян не будут пускать в страну после СВО

Слуцкий счел конструктивным разговор с евродепутатами на ПМЭФ

Шадаев назвал идентификацию возраста пользователей «ближайшей повесткой»

В Минфине заявили, что каждый третий россиянин имеет финансовую подушку на три месяца

11-летний российский шахматист выступил на чемпионате Азии в Улан-Баторе и установил рекорд

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