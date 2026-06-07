МИД Украины: Россиян не будут пускать в страну после СВО
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для граждан России будут действовать жесточайшие ограничения на въезд в страну после окончания конфликта, сообщает «24 канал».
По его словам, после спецоперации россияне смогут въехать на Украину только при наличии специального разрешения, визы, верификации или фильтрации всеми причастными службами. Дипломат отметил, что Западные партнеры Киева должны усилить поддержку страны после массированного удара России.
Ранее стало известно, что Россия и Украина пришли к соглашению о механизме обмена справками для граждан своих стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МИД Украины: Россиян не будут пускать в страну после СВО
- СМИ: Китай начал морскую операцию рядом с Тайванем
- Рудковская упала в обморок во время премии «МУЗ-ТВ»
- Элемент интерьера: Россияне скупают большие телевизоры
- В Финляндии заявили о готовности сбивать залетевшие дроны Украины
- Украинский депутат: Встречавшимся с Зеленским миллиардером оказался Абрамович
- В Израиле не подтвердили сообщения о сборе разведданных о США
- СМИ: Между Мелони и лидерами ЕС произошли разногласия по Украине
- В задании ЕГЭ по русскому нашли подсказку
- СМИ: Россия и Украина пришли к соглашению