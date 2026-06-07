МИД Украины: Россиян не будут пускать в страну после СВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для граждан России будут действовать жесточайшие ограничения на въезд в страну после окончания конфликта, сообщает «24 канал».

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По его словам, после спецоперации россияне смогут въехать на Украину только при наличии специального разрешения, визы, верификации или фильтрации всеми причастными службами. Дипломат отметил, что Западные партнеры Киева должны усилить поддержку страны после массированного удара России.

Ранее стало известно, что Россия и Украина пришли к соглашению о механизме обмена справками для граждан своих стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраина

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