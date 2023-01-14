МИД Украины оценил ущерб гражданской инфраструктуре страны в $127 млрд

Сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает $127 млрд. Об этом заявила первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова на заседании Совета безопасности ООН.

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«Согласно последним подсчетам, общая сумма ущерба, нанесенного гражданской и критически важной инфраструктуре Украины, составляет больше 127 миллиардов долларов», — цитирует замминистра РИА Новости.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко оценил ущерб инфраструктуре страны в $100 млрд. В свою очередь, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что размер ущерба экономике Украины от боевых действий превышает $700 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
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