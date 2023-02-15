В Швеции объяснили невозможность передать Киеву истребители

Премьер-министр подчеркнул, что прежде, чем передать Украине истребители, Швеция сначала должна завершить процесс присоединения к НАТО, и лишь затем, Стокгольм сможет действовать в этом направлении вместе с союзниками по международной коалиции.

Ранее, как сообщала НСН, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили условия Турции для вступления в НАТО.

