В Швеции объяснили невозможность передать Киеву истребители

Швеция не против поставить Киеву многоцелевые истребители. Об этом заявил глава правительства королевства Ульф Кристерссон, передает ТАСС.

Но, по его словам, сейчас не подходящее для этого время.

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Премьер-министр подчеркнул, что прежде, чем передать Украине истребители, Швеция сначала должна завершить процесс присоединения к НАТО, и лишь затем, Стокгольм сможет действовать в этом направлении вместе с союзниками по международной коалиции.

Ранее, как сообщала НСН, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили условия Турции для вступления в НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаШвецияИстребители
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