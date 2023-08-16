МИД Украины: Киев будет добиваться приглашения на саммит G20

Власти Украины работают над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20 в Индии. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил замминистра иностранных дел страны Николай Точицкий.

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Дипломат отметил, что Украина работает вместе с партнерами, чтобы принять участие в работе саммита. По его словам, Киев ведет переговоры с руководством Индии.

В Саудовской Аравии 5-6 августа состоялись консультации по урегулированию украинского кризиса.

Саудовская Аравия представила альтернативный план урегулирования. Документ включает положения о соблюдении территориальной целостности Украины, прекращении огня, обмене пленными и переговорах под эгидой ООН, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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