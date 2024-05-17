СМИ: Музыкант Макаревич увеличил свой гонорар до 35 тысяч евро после переезда в Израиль
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в России иностранным агентом) после переезда в Израиль повысил гонорар за свои выступления, передает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, музыкант стал брать за выступление на пять тысяч евро больше. Так, ценник на выступление Макаревича вырос до 35 тысяч евро (около 3,4 миллиона рублей).
При этом, Макаревич сможет исполнять песни, которые ранее отказывался петь «по политическим причинам». Среди них «Поворот» и «Перекресток семи дорог».
Ранее стало известно, что Макаревичу может грозить уголовное дело и два года заключения за нарушение правил деятельности иноагента, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru