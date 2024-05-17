Путин заявил, что реформа в высшем образовании будет мягкой и плавной

Реформа высшего образования в России будет проходить «мягко и плавно», заявил президент Владимир Путин. Об этом он рассказал на встрече со студентами в Харбинском политехническом университете.

«Ничего не потребуется... с точки зрения необходимости переучиваться, опускаться на какой-то более низкий уровень для того, чтобы подтвердить уровень своего образования, скажем, по бакалавриату. Все будет естественным путем происходить», — подчеркнул российский лидер.

Как отметил Путин, в процессе не должно возникнуть никаких сбоев или дополнительных проблем. Также президент указал, что из-за реформы образования студентам, которые вернулись в Россию после обучения в иностранном вузе, не придется поступать на «нижестоящие ступени».

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр», в стране останется высшее и высшее специализированное образование. Позже в Минобрнауки уточнили, что полученные дипломы бакалавриата не будут обесценены после его упразднения.

