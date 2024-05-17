Сырский сообщил об опасности выхода армии России в тыл ВСУ в Харьковской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об опасности выхода российской армии в тыл украинских войск в Харьковской области.

Зона боевых действий в регионе увеличилась, написал он в Telegram-канале. Сырский заявил, что «впереди будут тяжелые бои», добавив, что провел на месте работу по перегруппировке войск и вопросам обеспечения.

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14 мая украинский Генштаб сообщил, что ВСУ «переместились на более выгодные позиции» в районе Волчанска и Лукьянец. В регион также были переброшены дополнительные резервы, снятые с других направлений.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего и назвал это направление крайне сложным. Минобороны РФ сообщало, что российская армия заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области.

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ФОТО: ТАСС / AP
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