Сырский сообщил об опасности выхода армии России в тыл ВСУ в Харьковской области

14 мая украинский Генштаб сообщил, что ВСУ «переместились на более выгодные позиции» в районе Волчанска и Лукьянец. В регион также были переброшены дополнительные резервы, снятые с других направлений.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего и назвал это направление крайне сложным. Минобороны РФ сообщало, что российская армия заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области.

