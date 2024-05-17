Россия и Индия подпишут соглашение о безвизовых поездках до конца года
РФ и Индия планируют подписать соглашение о безвизовых групповых туристических поездках до конца этого года. Такие сроки запуска проекта обозначил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.
Он отметил, что процесс с групповыми безвизовыми поездками «немного сдвинулся». По словам Кондратьева, индийская сторона сообщила о финальной стадии внутригосударственного согласования и запросила у РФ последний драфт документа.
Он подчеркнул, что в июне будут проведены первые консультации с Индией по обсуждению проекта соглашения.
"Планируем подписать до конца года", - сказал Кондратьев в разговоре с РИА Новости.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что безвизовый групповой туризм между Россией и Индией позволит нарастить турпоток. Однако, по его словам, отсутствие платежных решений в странах осложняет ситуацию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru