Россия и Индия подпишут соглашение о безвизовых поездках до конца года

РФ и Индия планируют подписать соглашение о безвизовых групповых туристических поездках до конца этого года. Такие сроки запуска проекта обозначил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

Путин: В 2023 году Россию посетили 477 тысяч китайских туристов

Он отметил, что процесс с групповыми безвизовыми поездками «немного сдвинулся». По словам Кондратьева, индийская сторона сообщила о финальной стадии внутригосударственного согласования и запросила у РФ последний драфт документа.

Он подчеркнул, что в июне будут проведены первые консультации с Индией по обсуждению проекта соглашения.

"Планируем подписать до конца года", - сказал Кондратьев в разговоре с РИА Новости.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что безвизовый групповой туризм между Россией и Индией позволит нарастить турпоток. Однако, по его словам, отсутствие платежных решений в странах осложняет ситуацию, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ТуристыИндияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры