Россия и Индия подпишут соглашение о безвизовых поездках до конца года

Он отметил, что процесс с групповыми безвизовыми поездками «немного сдвинулся». По словам Кондратьева, индийская сторона сообщила о финальной стадии внутригосударственного согласования и запросила у РФ последний драфт документа.

Он подчеркнул, что в июне будут проведены первые консультации с Индией по обсуждению проекта соглашения.

"Планируем подписать до конца года", - сказал Кондратьев в разговоре с РИА Новости.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что безвизовый групповой туризм между Россией и Индией позволит нарастить турпоток. Однако, по его словам, отсутствие платежных решений в странах осложняет ситуацию, передает «Радиоточка НСН».

