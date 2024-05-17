В Британии рассказали, зачем отправили Украине ракеты Storm Shadow

Вооруженные силы Украины получили от Великобритании управляемые ракеты Storm Shadow для того, чтобы Украина могла лучше защищать свою территориальную целостность. Об этом рассказал министр по делам Европы Лео Дохерти.

Такой комментарий он дал в связи с вопросом члена палаты общин Фабиана Хэмилтона министру обороны Великобритании Гранту Шэппсу. Свой ответ Дохерти опубликовал на сайте британского парламента. В материале уточняется, что Хэмилтон был обеспокоен потенциальной военной реакцией России на поставку этого вооружения.

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Дохерти подчеркнул, что решения о поставке такой техники принимаются при договоренности, что она будет использоваться Украиной в соответствии с международным гуманитарным правом.

Британия 23 апреля сообщила, что среди прочего планирует передать Украине более 1,6 тысячи ударных ракет, в том числе будут переданы ракеты Storm Shadow класса «воздух — земля» дальность которых превышает 250 км.

Ранее стало известно, что Дания передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму €750 млн, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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