В Британии рассказали, зачем отправили Украине ракеты Storm Shadow

Вооруженные силы Украины получили от Великобритании управляемые ракеты Storm Shadow для того, чтобы Украина могла лучше защищать свою территориальную целостность. Об этом рассказал министр по делам Европы Лео Дохерти.

Такой комментарий он дал в связи с вопросом члена палаты общин Фабиана Хэмилтона министру обороны Великобритании Гранту Шэппсу. Свой ответ Дохерти опубликовал на сайте британского парламента. В материале уточняется, что Хэмилтон был обеспокоен потенциальной военной реакцией России на поставку этого вооружения.