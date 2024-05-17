Великобритания ввела санкции против двух компаний из РФ за сотрудничество с КНДР
Две российские компании попали в британский санкционный список из-за якобы сотрудничества с КНДР. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
В частности, рестрикции введены в отношении ООО «Восточная стивидорная компания». Кроме того, в «чёрном» списке оказалось АО «ТБК» («Топливно-бункерная компания») из Находки и её директор Алексей Воротников.
В Минфине Великобритании утверждают, что указанные компании «способствуют нарушению резолюций Совета Безопасности ООН, ограничивающих поставки целого ряда товаров в КНДР», что и стало причиной для введения санкций.
Ранее власти США ввели санкции в отношении двух российских граждан и трёх компаний за якобы связи с КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Легитимность Зеленского определит правовая система Украины
- Путин: Договоренности в Стамбуле являются базой для переговоров по Украине
- Глава администрации: ВС РФ освободили более 200 кв км в Харьковской области
- Путин посоветовал заниматься спортом каждый день
- «Здрасьте, приехали!»: Путин о мирной конференции по Украине без России
- Путин: РФ значительно увеличила жизненный цикл своих космических спутников
- «С дуба рухнули?»: Путин о навязывании России украинских условий перемирия
- СМИ: Музыкант Макаревич увеличил свой гонорар до 35 тысяч евро после переезда в Израиль
- Великобритания ввела санкции против двух компаний из РФ за сотрудничество с КНДР
- В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru