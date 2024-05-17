Великобритания ввела санкции против двух компаний из РФ за сотрудничество с КНДР

В частности, рестрикции введены в отношении ООО «Восточная стивидорная компания». Кроме того, в «чёрном» списке оказалось АО «ТБК» («Топливно-бункерная компания») из Находки и её директор Алексей Воротников.

В Минфине Великобритании утверждают, что указанные компании «способствуют нарушению резолюций Совета Безопасности ООН, ограничивающих поставки целого ряда товаров в КНДР», что и стало причиной для введения санкций.

Ранее власти США ввели санкции в отношении двух российских граждан и трёх компаний за якобы связи с КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

