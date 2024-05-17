Путин: На сегодняшний день у Москвы нет планов по взятию Харькова
Российские войска добиваются успехов и каждый день продвигаются строго по плану. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На пресс-конференции по итогам визита в Китай он указал, что при этом планов по взятию Харькова у Москвы на сегодняшний день нет.
По его словам, в том, что в настоящее время происходит на харьковском направлении, виновны украинские власти, Россия своими действиями отвечает на обстрелы регионов РФ.
«Я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать... санитарную зону», - заключил российский лидер.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что без систем противовоздушной обороны Patriot Украина может потерять Харьков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru