СМИ: Китай заявил о готовности участвовать в мирных переговорах по Украине

Власти КНР дали понять, что готовы отправить своего представителя на следующую встречу по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает The Financial Times.

Bloomberg: следующая встреча по Украине пройдет до саммита G20

«Китай дал понять, что примет участие в следующей подобной встрече», — пишет издание. По словам европейского дипломата, Пекин положительно оценил идею «проведения третьей встречи на таком уровне».

Ранее в ходе переговоров в саудовской Джидде власти королевства представили альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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