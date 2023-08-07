СМИ: Китай заявил о готовности участвовать в мирных переговорах по Украине
7 августа 202304:03
Власти КНР дали понять, что готовы отправить своего представителя на следующую встречу по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает The Financial Times.
«Китай дал понять, что примет участие в следующей подобной встрече», — пишет издание. По словам европейского дипломата, Пекин положительно оценил идею «проведения третьей встречи на таком уровне».
Ранее в ходе переговоров в саудовской Джидде власти королевства представили альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru