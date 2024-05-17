Neuralink Маска ищет нового участника эксперимента с мозговым чипом

Стартап Илона Маска Neuralink ищет нового участника эксперимента с мозговыми чипами. Об этом говорится в соцсетях компании.

Первый пациент с имплантом в мозге смог управлять компьютерной мышью силой мысли

Отмечается, что Neuralink ищет человека, чьи руки и ноги парализованы.

«Наш кибернетический мозговой имплант „Телепатия“ позволяет управлять телефоном и компьютером силой мысли», — подчеркнул Маск.

Ранее в Neuralink заявили, что у первого обладателя его мозгового чипа возникли проблемы, отмечает RT. В сообщении компании говорилось, что из строя вышли несколько нитей, считывающих нейронные сигналы. Проблему удалось исправить посредством обновления ПО, благодаря чему оставшиеся электроды взяли на себя дополнительную нагрузку.

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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