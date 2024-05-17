Neuralink Маска ищет нового участника эксперимента с мозговым чипом
17 мая 202413:34
Стартап Илона Маска Neuralink ищет нового участника эксперимента с мозговыми чипами. Об этом говорится в соцсетях компании.
Отмечается, что Neuralink ищет человека, чьи руки и ноги парализованы.
«Наш кибернетический мозговой имплант „Телепатия“ позволяет управлять телефоном и компьютером силой мысли», — подчеркнул Маск.
Ранее в Neuralink заявили, что у первого обладателя его мозгового чипа возникли проблемы, отмечает RT. В сообщении компании говорилось, что из строя вышли несколько нитей, считывающих нейронные сигналы. Проблему удалось исправить посредством обновления ПО, благодаря чему оставшиеся электроды взяли на себя дополнительную нагрузку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru