МИД России назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим актом
6 июня 202319:59
Россия осуждает подрыв Каховской ГЭС, произошедшее - террористический акт, спланированный Украиной в рамках контрнаступления. Об этом говорится в заявлении МИД России.
В ведомстве отметили, что разрушение ГЭС привело к гуманитарной и экологической катастрофе.
«Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения», - говорится в сообщении министерства.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru