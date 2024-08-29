Пентагон не может подтвердить, что украинский F-16 был сбит системой Patriot
Минобороны США не располагает достаточной информацией, чтобы подтвердить, был ли сбит переданный Украине истребитель F-16 зенитно-ракетным комплексом Patriot, использованным украинцами. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Она пояснила, что у нее нет достаточно достоверных данных для подтверждения или опровержения этих сообщений. Сингх также отметила, что Соединенные Штаты не были приглашены к участию в расследовании данного инцидента.
О том, что ВСУ потеряли истребитель F-16, ранее сообщила The Wall Street Journal (WSJ). Согласно информации издания, инцидент произошел спустя несколько недель после того, как самолет прибыл на Украину. По словам источника WSJ, истребитель не был сбит, а катастрофа произошла в результате ошибки пилота.
29 августа Генштаб Украины подтвердил потерю первого истребителя F-16 в составе ВСУ. Для установления причин происшествия была создана специальная комиссия минобороны Украины, которая в настоящее время проводит расследование на месте крушения, передает «Радиоточка НСН».
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