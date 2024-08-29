Пентагон не может подтвердить, что украинский F-16 был сбит системой Patriot

Минобороны США не располагает достаточной информацией, чтобы подтвердить, был ли сбит переданный Украине истребитель F-16 зенитно-ракетным комплексом Patriot, использованным украинцами. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она пояснила, что у нее нет достаточно достоверных данных для подтверждения или опровержения этих сообщений. Сингх также отметила, что Соединенные Штаты не были приглашены к участию в расследовании данного инцидента.