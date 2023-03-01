МИД РФ: Через украинские порты могли доставлять радиоактивные материалы

Порты Одессы и Черноморска, задействованные в «зерновой сделке» могли использоваться для доставки радиоактивных материалов на Украину, заявили в российском МИД.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, появились данные о том, что 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра из Европы были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами.

Она напомнила, что Минобороны России ранее сообщало о готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить Москву в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационным объектам.