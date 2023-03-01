МИД РФ: Через украинские порты могли доставлять радиоактивные материалы
Порты Одессы и Черноморска, задействованные в «зерновой сделке» могли использоваться для доставки радиоактивных материалов на Украину, заявили в российском МИД.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, появились данные о том, что 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра из Европы были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами.
Она напомнила, что Минобороны России ранее сообщало о готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить Москву в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационным объектам.
Также Москва выразила обеспокоенность в связи с информацией о возможной провокации с радиоактивными веществами у Приднестровья.
Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Radio ZET заявил, что Украина уже сегодня вполне может обладать ядерным оружием собственной разработки. На этом фоне старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сказал НСН, что применение Украиной ядерного оружия втянет мир в глобальный ядерный конфликт, поэтому все разговоры об этом — не более, чем провокация.
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