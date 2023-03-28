МИД Польши заявил о скором визите Зеленского в Варшаву

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Варшаву может состояться в ближайшее время, поездка не будет анонсироваться. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции Wnet.

«Я думаю, что это произойдет в ближайшее время, но давайте не будем спешить», - сказал он.

По его словам, подготовка визита будет проходить в тайне по соображениям безопасности.