МИД Польши заявил о скором визите Зеленского в Варшаву
Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Варшаву может состояться в ближайшее время, поездка не будет анонсироваться. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции Wnet.
«Я думаю, что это произойдет в ближайшее время, но давайте не будем спешить», - сказал он.
По его словам, подготовка визита будет проходить в тайне по соображениям безопасности.
27 марта Зеленский посетил Запорожскую область. Он побывал на передовых позициях ВСУ. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов визит Зеленского назвал «самозванщиной» и «самопиаром на смертях украинцев». Никто из местных жителей президента не звал, сказал представитель администрации в беседе с РИА Новости.
23 марта в Брюсселе прошел саммит ЕС, который был посвящен «ключевым геополитическим вопросам и глобальным вызовам», в частности, событиям на Украине. В начале встречи, как и анонсировалось, Зеленский присоединился к европейским лидерам в режиме видеоконференции.
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