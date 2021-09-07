Между ЛНР и ДНР с 1 октября упразднят таможенные посты
С 1 октября будут упразднены таможенные посты между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республикам (ДНР и ЛНР). Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский во время обсуждения программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы и синхронизации законодательства двух республик. Мероприятие прошло в Доме правительства ЛНР. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).
Ранее сообщалось, что ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства. Решение было принято на встрече глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Единое экономическое пространство предполагает партнерство экономической, таможенной и налоговой областях.
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