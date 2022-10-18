Мэр Кривого Рога заявил о взрывах в городе
18 октября 202208:31
Взрывы прогремели в украинском Кривом Роге. Об этом заявил мэр города Александр Вилкул.
«Кривой Рог. Взрывы в северной части города», — написал Вилкул в Telegram.
Утром во вторник в Кривом Роге была объявлена воздушная тревога. Кроме того, тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской областях, отмечает телеканал «360». Сообщалось, что в Николаеве прогремел взрыв и отключилось электричество, пишет Газета.ру.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru