Мэр Кривого Рога заявил о взрывах в городе

Взрывы прогремели в украинском Кривом Роге. Об этом заявил мэр города Александр Вилкул.

Мэр Киева заявил о взрывах в центре города

«Кривой Рог. Взрывы в северной части города», — написал Вилкул в Telegram.

Утром во вторник в Кривом Роге была объявлена воздушная тревога. Кроме того, тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской областях, отмечает телеканал «360». Сообщалось, что в Николаеве прогремел взрыв и отключилось электричество, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывУкраина
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