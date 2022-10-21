Местные власти сообщили о взрывах в Харькове

По словам чиновника, удары наносятся по областному центру.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов заявил о серии взрывов в городе и призвал местных жителей быть «предельно осторожными».

По словам градоначальника, один из ударов пришелся по одному из предприятий Харькова. Снаряд попал в административно-производственное здание, есть разрушения, пишет РИА ФАН.

Ранее стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье, напоминает Ura.ru.

