Местные власти сообщили о взрывах в Харькове
Серия взрывов произошла в Харьковской области. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, удары наносятся по областному центру.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов заявил о серии взрывов в городе и призвал местных жителей быть «предельно осторожными».
По словам градоначальника, один из ударов пришелся по одному из предприятий Харькова. Снаряд попал в административно-производственное здание, есть разрушения, пишет РИА ФАН.
Ранее стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье, напоминает Ura.ru.
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