Власти сообщили о повреждении трех энергообъектов в Днепропетровской области

Три энергетических объекта в Днепропетровской области получили повреждения. Об этом сообщил глава администрации региона Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

По словам чиновника, два объекта в Криворожском районе и один — в Никопольском были повреждены в результате атаки беспилотников.

«Повсюду существенные разрушения. Произошли пожары», — написал Лысак.

Глава обладминистрации добавил, что пострадавших нет.

Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали, что на территории региона слышны взрывы.

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Фото: kv.dsns.gov.ua
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