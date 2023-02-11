Власти сообщили о повреждении трех энергообъектов в Днепропетровской области

По словам чиновника, два объекта в Криворожском районе и один — в Никопольском были повреждены в результате атаки беспилотников.

«Повсюду существенные разрушения. Произошли пожары», — написал Лысак.

Глава обладминистрации добавил, что пострадавших нет.

Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали, что на территории региона слышны взрывы.

