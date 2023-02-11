Власти сообщили о повреждении трех энергообъектов в Днепропетровской области
Три энергетических объекта в Днепропетровской области получили повреждения. Об этом сообщил глава администрации региона Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, два объекта в Криворожском районе и один — в Никопольском были повреждены в результате атаки беспилотников.
«Повсюду существенные разрушения. Произошли пожары», — написал Лысак.
Глава обладминистрации добавил, что пострадавших нет.
Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали, что на территории региона слышны взрывы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru