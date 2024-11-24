Меркель заявили, что по Украине нужен диалог, военного решения не будет

По ее словам, «нам будет нужен диалог». Этот момент, как указала политик, должны определить «отвечающие за это люди».

Меркель отметила, что поддерживает нынешнее правительство Германии и ЕС по вопросу оказания помощи Киеву.

Ранее Меркель заявила, что Украина не может единолично принимать решение о начале переговоров с Россией о дипломатическом завершении конфликта на территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

