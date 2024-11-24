Меркель заявили, что по Украине нужен диалог, военного решения не будет

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила The Times о сомнениях относительного того, что конфликт вокруг Украины будет решен военным путем.

Меркель призвала Украину не принимать решение о переговорах самостоятельно

По ее словам, «нам будет нужен диалог». Этот момент, как указала политик, должны определить «отвечающие за это люди».

Меркель отметила, что поддерживает нынешнее правительство Германии и ЕС по вопросу оказания помощи Киеву.

Ранее Меркель заявила, что Украина не может единолично принимать решение о начале переговоров с Россией о дипломатическом завершении конфликта на территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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