Меркель призвала Украину не принимать решение о переговорах самостоятельно
Украина не может единолично принимать решение о начале переговоров с Россией о дипломатическом завершении конфликта на территории страны. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Corriere della Sera.
Как отметила политик, переговоры «через голову Украины» вести нельзя.
«Но в то же время думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение. Не может это решать один Киев», — заявила Маркель.
Экс-канцлер затруднилась ответить на вопрос, когда может начаться такой процесс.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине и по-прежнему открыта к возобновлению обсуждений, прерванных Киевом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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