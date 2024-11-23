Украина не может единолично принимать решение о начале переговоров с Россией о дипломатическом завершении конфликта на территории страны. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Corriere della Sera.

Как отметила политик, переговоры «через голову Украины» вести нельзя.

«Но в то же время думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение. Не может это решать один Киев», — заявила Маркель.

Экс-канцлер затруднилась ответить на вопрос, когда может начаться такой процесс.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине и по-прежнему открыта к возобновлению обсуждений, прерванных Киевом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

