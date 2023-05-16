СМИ: в Запорожье раздаются взрывы

В подконтрольном Украине городе Запорожье раздаются взрывы, сообщают местные СМИ.

Рогов рассказал о продолжающейся работе инфраструктуры в прифронтовых районах Запорожья

По данным официального ресурса по оповещению населения, в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявили воздушную тревогу. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что 15 мая в Запорожье произошла перестрелка между криминальной группировкой и боевиками нацполка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

В городе Мелитополь Запорожской области 12 мая прогремел взрыв. В нескольких жилых домах отключился свет, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВзрывУкраинаЗапорожье

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