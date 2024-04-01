Мэр заявил об уничтожении критической энергоинфраструктуры Харькова
Практически вся критическая энергетическая инфраструктура Харькова выведена из строя в результате ударов российской стороны. Так оценил ситуацию мэр украинского города Игорь Терехов.
При этом, по его словам, жители не отчаиваются. В городе 24 часа в сутки функционируют так называемые «пункты несокрушимости» - центры помощи, где есть возможность согреться и зарядить телефон. В средних учебных заведениях организована раздача пищи горожанам.
Как передаёт RT, Терехов также сообщил об уничтожении частной энергетической инфраструктуры Харькова. Мэр уточнил, что российская армия при ударах применяет новые боеприпасы большего радиуса действия.
Министерство обороны РФ в понедельник сообщило о нанесении ударов по объектам, которые имеют отношение к Главному управлению разведки Минобороны Украины, в Харькове и Харьковской области. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», оборонное ведомство РФ подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru