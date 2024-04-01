Мэр заявил об уничтожении критической энергоинфраструктуры Харькова

Практически вся критическая энергетическая инфраструктура Харькова выведена из строя в результате ударов российской стороны. Так оценил ситуацию мэр украинского города Игорь Терехов.

При этом, по его словам, жители не отчаиваются. В городе 24 часа в сутки функционируют так называемые «пункты несокрушимости» - центры помощи, где есть возможность согреться и зарядить телефон. В средних учебных заведениях организована раздача пищи горожанам.