Мэр заявил об уничтожении критической энергоинфраструктуры Харькова

Практически вся критическая энергетическая инфраструктура Харькова выведена из строя в результате ударов российской стороны. Так оценил ситуацию мэр украинского города Игорь Терехов.

При этом, по его словам, жители не отчаиваются. В городе 24 часа в сутки функционируют так называемые «пункты несокрушимости» - центры помощи, где есть возможность согреться и зарядить телефон. В средних учебных заведениях организована раздача пищи горожанам.

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Как передаёт RT, Терехов также сообщил об уничтожении частной энергетической инфраструктуры Харькова. Мэр уточнил, что российская армия при ударах применяет новые боеприпасы большего радиуса действия.

Министерство обороны РФ в понедельник сообщило о нанесении ударов по объектам, которые имеют отношение к Главному управлению разведки Минобороны Украины, в Харькове и Харьковской области. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», оборонное ведомство РФ подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам.

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Фото: telegram.org
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