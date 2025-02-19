Мэр: В большей части домов в Одессе после взрывов нет света, тепла и воды

В большей части домов в украинской Одессе отсутствует водоснабжение, теплоснабжение и электричество, сообщил в Telegram мэр Геннадий Труханов.

ВСУ без резервов: К переговорам Путина и Трампа ВС РФ продвинутся до Одессы и Днепра

По его словам, это произошло после взрывов.

Ранее телеканалы «Общественное» сообщали о взрывах в городе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыОдесса

Горячие новости

Все новости

партнеры