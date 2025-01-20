ВСУ без резервов: К переговорам Путина и Трампа ВС РФ продвинутся до Одессы и Днепра

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил со ссылкой на источники в Кремле и Министерстве иностранных дел (МИД) России, что встреча избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится не раньше марта 2025 года. По его словам, сначала политики должны переговорить по телефону. По мнению Подберезкина, к моменту встречи Путина и Трампа российские военные значительно продвинутся по линии фронта.

«В среднем продвижение составляет 500 метров – километр в день. Соответственно, за 30 дней условно возможно продвижение на 15-20 километров по всей линии боевого соприкосновения. Есть три основных направления, на них к марту 2025 года возможно продвижение и на сотни километров. Среди них центральное направление – Покровск и все, что идет на Павлоград. Там может быть глубокий прорыв вплоть до Днепра. Также возможно продвижение на южном направлении, значительные украинские резервы оттуда были брошены на Курск. Во многом фронт Запорожья оголился, и там возможны прорывы вплоть до Николаева и Одессы. Еще одно важное направление – северное, там очень вероятны прорывы в Сумскую, Харьковскую область и дальше», - сказал он.