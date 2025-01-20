ВСУ без резервов: К переговорам Путина и Трампа ВС РФ продвинутся до Одессы и Днепра

Линия фронта к марту 2025 года в среднем сдвинется на 15-20 километров, также возможно продвижение российских военных на сотни километров на трех ключевых направлениях, сказал НСН Алексей Подберезкин.

К марту 2025 года российские военные смогут продвинуться до Днепра, Одессы и Сумской области, заявил в беседе с НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО, политик Алексей Подберезкин.

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Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил со ссылкой на источники в Кремле и Министерстве иностранных дел (МИД) России, что встреча избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится не раньше марта 2025 года. По его словам, сначала политики должны переговорить по телефону. По мнению Подберезкина, к моменту встречи Путина и Трампа российские военные значительно продвинутся по линии фронта.

«В среднем продвижение составляет 500 метров – километр в день. Соответственно, за 30 дней условно возможно продвижение на 15-20 километров по всей линии боевого соприкосновения. Есть три основных направления, на них к марту 2025 года возможно продвижение и на сотни километров. Среди них центральное направление – Покровск и все, что идет на Павлоград. Там может быть глубокий прорыв вплоть до Днепра. Также возможно продвижение на южном направлении, значительные украинские резервы оттуда были брошены на Курск. Во многом фронт Запорожья оголился, и там возможны прорывы вплоть до Николаева и Одессы. Еще одно важное направление – северное, там очень вероятны прорывы в Сумскую, Харьковскую область и дальше», - сказал он.
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Собеседник НСН также допустил, что российские военные смогут выбить ВСУ из Курской области существенно раньше марта.

«ВСУ заводят туда подкрепление, технику бросают хорошую, тем не менее был оккупирован очень небольшой район, грубо говоря, 10 на 15 километров. Сейчас он сокращен в два раза, и фактически находится полуокружении. Думаю, наши просто не торопятся брать в окружение, дают возможность выведения войск. При этом ВСУ цепляются, чтобы продемонстрировать Трампу свою готовность к войне. Вся эта картинка в большей степени рассчитана на информационные войны, потребность в этом пропадет уже на неделе. Кроме того, у ВСУ не осталось резервов. Думая, вся история там закончится недели через две», - пояснил он.

Как сообщили в Минобороны РФ, за две недели января российская армия освободила четыре населенных пункта в Курской области: находящиеся в Суджанском районе деревни Александрия, Леонидово и Кругленькое, а также село Русское Поречное, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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