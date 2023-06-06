Мэр Макеевки: мужчина погиб при обстреле ВСУ

В результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны Украины погиб мирный житель, сообщил в Telegram мэр Владислав Ключаров.

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По его словам, еще один пострадал. Отмечается, что обстрелу со стороны украинских военных подвергся поселок Путь Ильича Кировского района Макеевки. Погибший был 1961 года рождения. Ранения получила женщина 1983 года рождения.

Ранее стало известно, что ВСУ возвели новые речные переправы южнее Макеевки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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