Путин: вся страна переживает гибель военнослужащих из Самарской области в Макеевке

Вся страна переживает из-за гибели 1 января в Макеевке мобилизованных из Самарской области, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором региона Дмитрием Азаровым, сообщает РБК.

Глава области рассказал Путину, что эта трагедия стала настоящим ударом для всех жителей региона.