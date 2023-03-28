Путин: вся страна переживает гибель военнослужащих из Самарской области в Макеевке
Вся страна переживает из-за гибели 1 января в Макеевке мобилизованных из Самарской области, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором региона Дмитрием Азаровым, сообщает РБК.
Глава области рассказал Путину, что эта трагедия стала настоящим ударом для всех жителей региона.
Азаров отметил, что лично узнавал все подробности произошедшего в Минобороны РФ в начале января 2023 года.
ВСУ нанесли удары из реактивных систем залпового огня HIMARS по месту временной дислокации военных, российские средства ПВО перехватили два снаряда, четыре попали в цель.
Ранее, как сообщала НСН, число погибших при ударе по Макеевке составило 89 человек.
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