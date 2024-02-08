Мэр Львова заявил о своеобразной дерусификации двух улиц
8 февраля 202414:49
Власти украинского города Львова дерусифицировали две улицы, изменив на свой манер фамилии первопечатника Ивана Федорова и художника Ильи Репина. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Андрей Садовой.
Отмечается, что улицу Федорова переименовали в улицу Федоровича, а улица Репина будет называться улицей Рипына (Рiпина).
Ранее Национальная комиссия по стандартам государственного языка предложила переименовать город Бровары под Киевом, переименовав его в Бровари.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru