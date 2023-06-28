На Украине решили «дерусифицировать» город Бровары, изменив в названии одну букву

Городу предлагается вернуть его историческое название - Бровари. Так он назывался до 1919 года, потом «советская власть решила добавить окончание "ы"», отмечается в сообщении.

Среди списка городов и сел, которые необходимо «дерусифицировать», также оказался город Запорожье.

Ранее в Харькове переименовали улицы в честь погибших украинских командиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

