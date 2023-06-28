На Украине решили «дерусифицировать» город Бровары, изменив в названии одну букву
Национальная комиссия по стандартам государственного языка предложила переименовать город Бровары под Киевом, изменив в его названии одну букву. Об этом сообщает Страна.ua в своем Telegram-канале.
Городу предлагается вернуть его историческое название - Бровари. Так он назывался до 1919 года, потом «советская власть решила добавить окончание "ы"», отмечается в сообщении.
Среди списка городов и сел, которые необходимо «дерусифицировать», также оказался город Запорожье.
Ранее в Харькове переименовали улицы в честь погибших украинских командиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров заявил о невозможности для России отказаться от задач спецоперации
- Суд оставил в СИЗО главного фигуранта дела об избиении баскетболиста Шведа
- В боях с диверсантами под Белгородом погибли 14 военных из Псковской области
- «Тинькофф банк» запустил Tinkoff Pay для Android
- На Украине решили «дерусифицировать» город Бровары, изменив в названии одну букву
- Лавров: Россия больше не может полагаться на договоренности с Западом
- Сергей Собянин поручил ускорить открытие двух поликлиник в Марьине
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении налога на сверхприбыль
- Госдума согласилась отменить запрет на привлечение школьников к труду без согласия родителей
- Блинкен: Пекин может помочь в урегулировании кризиса на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru