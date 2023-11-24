СМИ: Украина не может получить военные товары из-за протестов в Польше

Поставки военных грузов, а также критически важных товаров, Украина не может получить из-за протестов на границе с Польшей, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на волонтеров и активистов.

СМИ: на Украине начались перебои с доставкой товаров

Их блокируют польские перевозчики. Речь идет о тысячи грузовых автомобилей с топливом, беспилотниками, тепловизорами и товарами медицинского назначения, которые не могут прибыть на Украину. Также на границе застряли машины с комплектующими для дронов, что не позволяет продолжить производство оборудования.

Ранее Киев призвал польские власти разблокировать в срочном порядке движение грузовых транспортных средств на границе двух стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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