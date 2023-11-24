СМИ: Украина не может получить военные товары из-за протестов в Польше

Их блокируют польские перевозчики. Речь идет о тысячи грузовых автомобилей с топливом, беспилотниками, тепловизорами и товарами медицинского назначения, которые не могут прибыть на Украину. Также на границе застряли машины с комплектующими для дронов, что не позволяет продолжить производство оборудования.

Ранее Киев призвал польские власти разблокировать в срочном порядке движение грузовых транспортных средств на границе двух стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

