Мэр Кривого Рога заявил о ракетной атаке по промышленному предприятию

В четверг, 15 сентября, в Кривом Роге был произведен ракетный удар по промышленному предприятию города. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на мэра города Александра Вилкула. Как утверждает градоначальник, последствием удара стали серьёзные разрушения.

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Днем ранее замруководителя офиса президента Зеленского Кирилл Тимошенко сообщал о ракетном ударе по Кривому Рогу. Тогда пострадало гидротехническое сооружение.

"Вновь крылатая ракета. Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, последствия уточняются. Предварительно — без потерь", — уточнил Вилкул в своем Telegram-канале.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили склад иностранных вооружений в Тернопольской области Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРакетный Удар
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