Мэр Кривого Рога заявил о ракетной атаке по промышленному предприятию
В четверг, 15 сентября, в Кривом Роге был произведен ракетный удар по промышленному предприятию города. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на мэра города Александра Вилкула. Как утверждает градоначальник, последствием удара стали серьёзные разрушения.
Днем ранее замруководителя офиса президента Зеленского Кирилл Тимошенко сообщал о ракетном ударе по Кривому Рогу. Тогда пострадало гидротехническое сооружение.
"Вновь крылатая ракета. Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, последствия уточняются. Предварительно — без потерь", — уточнил Вилкул в своем Telegram-канале.
Ранее Вооруженные силы России уничтожили склад иностранных вооружений в Тернопольской области Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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