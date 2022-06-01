Российские «Ураганы» уничтожили замаскированную украинскую технику

Российские реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили замаскированную технику украинских войск. Об этом сообщает Минобороны.

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Ведомство показало кадры запуска беспилотника «Орлан-10», операторы которого передали батарее РСЗО координаты цели, развертывание, подготовку к стрельбе, залп «Ураганов». Кроме того, БПЛА заснял попадание снарядов по позициям противника, пишет РИА ФАН.

«После получения целей батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар по разведанным беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10" замаскированной бронетехнике и опорному пункту противника», — рассказали в Минобороны.

В результате российские военные уничтожили бронетехнику, живую силу и средства огневого поражения подразделений противника, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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