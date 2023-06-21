Мэр Киева Кличко обвинил украинскую власть в попытке отправить его в отставку

В своем обращении к жителям Киева мэр обвинил Офис Зеленского в «шквальной кампании по дискредитации», а обыски и возбуждаемые уголовные дела парализуют работу городских служб.

В частности, за вскрывшиеся проблемы с укрытиями Кличко назвал глав районных администраций, которые находятся в подчинении у центральной власти, и ни один из них во время проверок не был привлечен к ответственности.

«Мы уже победили? Нет других вызовов, главная проблема – Кличко?! Или кому-то снова чешется взять под контроль столицу. Но ведь заложниками ситуации политической борьбы вы делаете киевлян», - сказал Кличко.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в столице плачевной. Генпрокуратура Украины, в свою очередь, задержала четырех киевских чиновников по делу о закрытом во время воздушной тревоги бомбоубежище, передает «Радиоточка НСН».

