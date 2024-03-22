Мэр Харькова заявил о 15 взрывах в городе и перебоях со светом

Около 15 взрывов прогремело в Харькове. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

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«Мы зафиксировали около 15 взрывов... В связи с этим возникли проблемы со светом», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Терехов также сообщил о нескольких пожарах в городе.

Позже СМИ заявили, что в Харькове и области возникли проблемы с работой интернета и мобильной связи.

Между тем глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры, отмечает телеканал «360».

Ранее во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу, пишет «Свободная пресса». По данным местных СМИ, взрывы произошли в Одессе, Днепропетровске, Сумах, Киеве, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

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Фото: telegram.org
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