Мэр Харькова заявил о 15 взрывах в городе и перебоях со светом

«Мы зафиксировали около 15 взрывов... В связи с этим возникли проблемы со светом», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Терехов также сообщил о нескольких пожарах в городе.

Позже СМИ заявили, что в Харькове и области возникли проблемы с работой интернета и мобильной связи.

Между тем глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры, отмечает телеканал «360».

Ранее во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу, пишет «Свободная пресса». По данным местных СМИ, взрывы произошли в Одессе, Днепропетровске, Сумах, Киеве, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

