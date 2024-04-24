Мэр Харькова заявил, что город не может самостоятельно генерировать электричество

Харьков больше не может самостоятельно генерировать электричество из-за повреждений энергоинфраструктуры. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

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«Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению», — приводит слова градоначальника РИА Новости.

Как отметил Терехов, в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектростанции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьков на фоне тяжелой ситуации с электроснабжением, политик отмечал, что власти создают необходимые условия для уменьшения дефицита электричества, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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