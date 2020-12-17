Мэр Харькова умер от коронавируса

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса. Об этом сообщил его друг Павел Фукс. По его словам, коронавирусная инфекция дала серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов, передает «Страна.ua».

4 ноября Кернес выиграл выборы мэра города. Он набрал более 60% голосов избирателей, передает news.ru. С 17 сентября он находится на лечении в берлинской клинике Charité.

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Ранее 15 сентября сам Кернес поблагодарил у себя в facebook всех, кто пожелал ему здоровья и призвал не верить слухам, сообщает телеканал «360». Он сообщил, что находится в Харькове, получает всю необходимую помощь и выразил уверенность, что вскоре пойдет на поправку.



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ФОТО: facebook.com/gennadykernes
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