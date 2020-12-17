Мэр Харькова умер от коронавируса

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса. Об этом сообщил его друг Павел Фукс. По его словам, коронавирусная инфекция дала серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов, передает «Страна.ua».

4 ноября Кернес выиграл выборы мэра города. Он набрал более 60% голосов избирателей, передает news.ru. С 17 сентября он находится на лечении в берлинской клинике Charité.