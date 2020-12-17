Мэр Харькова умер от коронавируса
Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса. Об этом сообщил его друг Павел Фукс. По его словам, коронавирусная инфекция дала серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов, передает «Страна.ua».
4 ноября Кернес выиграл выборы мэра города. Он набрал более 60% голосов избирателей, передает news.ru. С 17 сентября он находится на лечении в берлинской клинике Charité.
Ранее 15 сентября сам Кернес поблагодарил у себя в facebook всех, кто пожелал ему здоровья и призвал не верить слухам, сообщает телеканал «360». Он сообщил, что находится в Харькове, получает всю необходимую помощь и выразил уверенность, что вскоре пойдет на поправку.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- Глава новосибирской организации «Свидетелей Иеговы» приговорен к 6 годам колонии
- СМИ: Полиция Москвы начала проверку после заявления депутата Госдумы Поклонской
- Правила оплаты наличными изменят для поддержки легального бизнеса
- Мэр Харькова умер от коронавируса
- Восемь граждан РФ задержаны в Испании по делу об отмывании денег русской мафии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru