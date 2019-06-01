Мэр Харькова призвал «не стесняться» переговоров по Донбассу без посредников

Мэр Харькова Геннадий Кернес предложил России и Украине перевести прямые переговоры по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. По его мнению, Украина не должна «стесняться» переговоров без посредников.

«Безликой власти не должно быть. Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?» — цитирует харьковского главу Ura.ru.