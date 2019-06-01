Украина

Мэр Харькова призвал «не стесняться» переговоров по Донбассу без посредников

3 июня08:11

Мэр Харькова Геннадий Кернес предложил России и Украине перевести прямые переговоры по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. По его мнению, Украина не должна «стесняться» переговоров без посредников.

«Безликой власти не должно быть. Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?» — цитирует харьковского главу Ura.ru.

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Кернес полагает, что у граждан Украины есть запрос на прямой диалог с Россией. Мэр также отметил, что «безликих властей не должно быть», передают argumenti.ru.

Ранее глава украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко объяснил в эфире НСН, зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому понадобилось ехать в Донбасс.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассХарьков