Мэр Горловки: ВСУ заминировали ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс

Единственная ТЭЦ канала Северский Донец – Донбасс, которая осталась в рабочем состоянии, была заминирована Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в эфире Первого канала.

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По его словам, ВСУ взорвут теплоэлектроцентраль при отходе. Приходько напомнил, что украинские военные подорвали дамбу в Артемовске (Бахмуте), чтобы затормозить продвижение войск России.

Ранее, 27 февраля, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что весной грядет большое сражение. По его словам, весной Киев попытается атаковать на Запорожском направлении для последующего прорыва к Крыму.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:РоссияУкраина
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