Мэр Горловки: ВСУ заминировали ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс

По его словам, ВСУ взорвут теплоэлектроцентраль при отходе. Приходько напомнил, что украинские военные подорвали дамбу в Артемовске (Бахмуте), чтобы затормозить продвижение войск России.

Ранее, 27 февраля, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что весной грядет большое сражение. По его словам, весной Киев попытается атаковать на Запорожском направлении для последующего прорыва к Крыму.

