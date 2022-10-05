Мэр Горловки сообщил об ударе вертолёта ВСУ по колонии

Ранее Мичуринская колония уже обстреливалась со стороны ВСУ 22 сентября. По территории пенитенциарного учреждения было выпущено около десяти снарядов, тогда также никто не пострадал.

В конце прошлой недели ВСУ нанесли удар по колонне с десятками гражданских автомобилей, которые хотели проехать на территорию Запорожской области, которую контролируют вооруженные силы РФ, сообщал ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН». По информации военно-гражданской администрации, погибли более 20 человек.

