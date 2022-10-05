Мэр Горловки сообщил об ударе вертолёта ВСУ по колонии
Боевой вертолет вооружённых сил Украины нанёс удар по исправительной колонии в Горловке на территории ДНР. Информацию об этом распространил мэр города Иван Приходько.
По его данным, при обстреле получили повреждения общежитие, административное здание и ограждение Мичуринской колонии. Как уточнил градоначальник, дар был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами (НУРС). Из людей никто не пострадал.
Ранее Мичуринская колония уже обстреливалась со стороны ВСУ 22 сентября. По территории пенитенциарного учреждения было выпущено около десяти снарядов, тогда также никто не пострадал.
В конце прошлой недели ВСУ нанесли удар по колонне с десятками гражданских автомобилей, которые хотели проехать на территорию Запорожской области, которую контролируют вооруженные силы РФ, сообщал ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН». По информации военно-гражданской администрации, погибли более 20 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru