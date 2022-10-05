Мэр Горловки сообщил об ударе вертолёта ВСУ по колонии

Боевой вертолет вооружённых сил Украины нанёс удар по исправительной колонии в Горловке на территории ДНР. Информацию об этом распространил мэр города Иван Приходько.

По его данным, при обстреле получили повреждения общежитие, административное здание и ограждение Мичуринской колонии. Как уточнил градоначальник, дар был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами (НУРС). Из людей никто не пострадал.

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Ранее Мичуринская колония уже обстреливалась со стороны ВСУ 22 сентября. По территории пенитенциарного учреждения было выпущено около десяти снарядов, тогда также никто не пострадал.

В конце прошлой недели ВСУ нанесли удар по колонне с десятками гражданских автомобилей, которые хотели проехать на территорию Запорожской области, которую контролируют вооруженные силы РФ, сообщал ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН». По информации военно-гражданской администрации, погибли более 20 человек.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:ГорловкаКолонияВертолет
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