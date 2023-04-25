Медведев заявил, что тихий раздел Украины лучше ее вступления в НАТО

Для мира будет лучше, если произойдет «тихий раздел» Украины вместо мировой войны или ее вступления в НАТО. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев предупредил о реальной угрозе раздела Европы

Он считает, что Польша, Венгрия и Румыния уже давно «целятся» в западную часть Украины. При этом они рассчитывают реализовать свои замыслы как можно скорее, пока Россия и Запад не сели за стол переговоров.

Медведев также отметил, что на сегодняшний день отношение к украинским беженцам в Польше ухудшилось.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предположил, что мир находится на пороге новой мировой войны, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: vk.com/znanierussia
ТЕГИ:УкраинаНАТОДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры