Медведев заявил, что тихий раздел Украины лучше ее вступления в НАТО

Он считает, что Польша, Венгрия и Румыния уже давно «целятся» в западную часть Украины. При этом они рассчитывают реализовать свои замыслы как можно скорее, пока Россия и Запад не сели за стол переговоров.

Медведев также отметил, что на сегодняшний день отношение к украинским беженцам в Польше ухудшилось.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предположил, что мир находится на пороге новой мировой войны, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».