Медведев заявил, что тихий раздел Украины лучше ее вступления в НАТО
Для мира будет лучше, если произойдет «тихий раздел» Украины вместо мировой войны или ее вступления в НАТО. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он считает, что Польша, Венгрия и Румыния уже давно «целятся» в западную часть Украины. При этом они рассчитывают реализовать свои замыслы как можно скорее, пока Россия и Запад не сели за стол переговоров.
Медведев также отметил, что на сегодняшний день отношение к украинским беженцам в Польше ухудшилось.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предположил, что мир находится на пороге новой мировой войны, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru