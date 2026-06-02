Студентов колледжа в Старобельске отправят отдыхать в детские центры
Более сотни студентов педагогического колледжа в Старобельске отправят на отдых и оздоровление в детские центры страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника.
Таковы итоги встречи с президентом Владимиром Путиным. Центры готовы принять детей с 15 июня. На встрече Пасечник доложил главе государства о том, как ведется работа с пострадавшими при атаке ВСУ и родственниками погибших. Специалисты помогают с оформлением документов и получением положенных выплат материальной помощи. Федеральные реабилитационные центры готовы принять всех нуждающихся в лечении и восстановлении.
Глава ЛНР указал, что на встрече президент подчеркнул, что все студенты должны завершить учебный год, а выпускники — «своевременно получить дипломы».
Ранее Пасечник заявил, что вместо атакованного в Старобельске колледжа построят новый, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
